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8 ноя 2024

Audi показала новую концептуальную модель без привычного логотипа четырех колец

Audi показала новую концептуальную модель без привычного логотипа четырех колец
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi и китайский концерн SAIC представили совместную разработку - концептуальный электрокар AUDI E. Примечательно, что модель будет выпускаться под “новым” независимым брендом AUDI, который лишен в логотипе знаменитых четырех колец

Первенец бренда AUDI получил достаточно редкий для современного рынка кузов универсал. Точные габариты модели: длина - 4870 мм., ширина - 1990 мм., высота- 1460 мм., а колесная база 2950 мм. Дизайн автомобиля хотя и выполнен в достаточно привычном стиле для китайских электрокаров, но отличается рядом оригинальных особенностей. Помимо новой эмблемы AUDI, спереди выделяется светящаяся рамка со сложным светодиодным рисунком. Передняя оптика интегрирована в края этой арки. Такое же визуальное решение было принято и в задней части автомобиля.  Кроме этого, можно заметить, что автомобиль получил скрытые дверные ручки и лидар на крыше. В салоне установлена широкая панель, включающая экраны мультимедийной системы, “приборки” и дисплеи камер заднего вида. Рулевое колесо выполнено в форме правильного шестиугольника. Особое внимание привлекают и материалы отделки, включающие деревянные вставки.

Пока нет информации о силовой установки, но известно, что модель оборудована 100-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода до 700 км на одном заряде (по циклу CLTC). Компания заявляет, что автомобиль способен разогнаться до “сотни” за 3,6 с. Больше информации об AUDI E появится ближе к старту производства серийной версии в 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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