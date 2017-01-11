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11 янв 2017

Audi показала второе поколение «заряженного» SQ5

Audi показала второе поколение «заряженного» SQ5
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Audi официально представила следующее поколение «заряженной» модификации кроссовера SQ5.

Презентация новинки прошла в рамках Международного автосалона в Детройте. В основу второго поколения Audi SQ5 легла модульная платформа MLB. Габаритные размеры новинки составляют – 4 671 мм в длину (колесная база – 2 824 мм), 1 893 мм в ширину и 1 635 мм в высоту.

Стоит отметить, что на стенде компании была выставлена только бензиновая модификация кроссовера, тогда как еще летом прошлого года главный инженер моторного отдела компании заявил, что второй SQ5 получит новый турбированный «дизель» мощностью 370 л.с. с электрическим нагнетателем.

Напомним, что у предшественника в моторной гамме был битурбированный V6 на тяжелом топливе с отдачей 313 л.с. (650 Нм), который обеспечивал кроссоверу разгон до первой «сотни» за 5,1 секунды, при уровне расхода топлива в 6,6 литров на 100 км.

Бензиновая же версия SQ5 вместо старого компрессорного 3,0-литрового V6 TFSI теперь оснащается турбированным мотором с аналогичным рабочим объемом, одной турбиной и двумя крыльчатками, установленными на развале блоков. Отдача нового силового агрегата осталась такой же, как и у старого – 354 л.с. (500 Нм).

Как утверждают в компании, «горячий» кроссовер с новым бензиновым двигателем способен с места набрать 100 км/ч за 5,4 секунды – на 0,1 секунды быстрее, чем раньше. Максимальная же скорость, как и прежде, ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Стоит отметить, что второе поколение SQ5 в бензиновом исполнении стало несколько экономичнее предшественника – заявленный уровень расхода топлива составляет 8,3 литра на 100 км (-0,4 л).

Серийное производство автомобиля налажено на предприятии немецкого автопроизводителя в Мексике. Оттуда первая партия новых кроссоверов будет отгружена на родину, в Германию, в середине текущего года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, За Рулем, Мотор

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