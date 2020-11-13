Audi обновила спортивный кроссовер SQ5

Топовая версия кроссовер Audi SQ5 изменилась внешне, получила новую мультимедиа и 341-сильный дизельный мотор

Обновленный SQ5 получил те же изменения во внешности, что и обновленный Q5. Восьмиугольная решетка радиатора кроссовера стала шире, а воздухозаборники в переднем бампере увеличились в размерах. Также у автомобиля изменился рисунок дневных ходовых огней. Кроме этого у машины появились новая декоративная накладка между задними фонарями и обновленный диффузор. Базовые версии кроссовера оснащаются светодиодными фарами, за доплату клиентам предложат матричную оптику.

Доработке подвергся 3,0-литровый дизельный агрегат, которым комплектуется машина. Из-за ужесточения экологических норм в Европе мощность агрегата была снижена до 341 лошадиной силы. С двигателем по прежнему работает 48-вольтовый стартер-генератор, который обеспечивает движение накатом с выключенным двигателем и поддерживает функцию старт-стоп. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». До сотни обновленный кроссовер может разогнаться за 5,1 секунду. Максимальная скорость — 250 км в час.