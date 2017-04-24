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24 апр 2017

Audi SQ5 появится в России летом

Audi SQ5 появится в России летом
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Audi начнут продажи топовой версии кроссовера Q5, «заряженной» модификации SQ5, этим летом

Кроссовер, который был представлен в январе этого года на автосалоне в Детройте, получил 3-литровый турбодвигатель мощностью 345 л.с. С ним разгон до заветной «сотни» у кроссовера занимает 5,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на традиционной отметке в 250 км/ч.

Внешне отличить SQ5 от «просто» Q5 можно по иной радиаторной решетке покрытой хромом с контранстными матовыми элементами серого цвета, шильдикам S на кузове, иной выпускной системе, а также аэродинамическому пакету со спортивными бамперами и диффузором. Уже в базовой комплектации Audi SQ5 оснащается светодиодными фарами.

Также в базовое оснащение Audi SQ5 входят адаптивная пневмоподвеска, система управления двигателем, коробкой передач и отзывчивостью педали газа Audi drive select, спортивный мультируль, комбинированная отделка сидений из кожи и алькантары, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационная система водителя с цветным дисплеем. Также в салоне устанавливаются спортивные передние сиденья.

В качестве дополнительного оборудования доступны задний спортивный дифференциал, распределяющий момент по колесам, цифровая приборная панель Audi Virtual cockpit, проекционный дисплей, светодиодные матричные фары. Также предлагается расширенный набор систем помощи водителю: автопарковщик, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне скоростей от 0 до 250 км/ч.

Российские дилеры уже начали прием заказов на Audi SQ5. Стоимость кроссовера стартует с отметки в 4 100 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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