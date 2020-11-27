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27 ноя 2020

Подогретый Audi SQ5 Sportback, наконец-то представлен

Подогретый Audi SQ5 Sportback, наконец-то представлен
Автор фото: фирма-производитель

Семейное древо кроссовера Q5 пополнилось еще одной моделью – спортбеком, да не простым, а заряженным, иначе говоря, Audi представили SQ5 Sportback

Начать стоит того, что под капотом новинки будет трудиться только топовый двигатель - трехлитровый дизельный мотор V6. Кроме того в паре с ним будет работать 48-вольтовый стартер-генератор.  Роль его здесь достаточно высока, так как именно он будет отвечать за работу системы старт-стоп и давать некоторую прибавку к мощности на первых секундах разгона. Все это техническое великолепие сочетается с автоматической трасмиссией с восемью передачами и системой полного привода.

В остальном, перед нами обычный Q5 Sportback, за исключением некоторой внешней мишуры и пары опций вроде заднего активного дифференцила с векторизацией тяги и пневмоподвеска с S-настройками и режимом allroad. Появится ли новинка на рынке России? Сложно сказать, с одной стороны, ранее в базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства на семейство Audi Q5, и там указана только S-версия с классическим кузовом. С другой стороны, простой Q5 Sportback уже заявлен для нашего рынка, а значит и версия с литерой „S“ тоже может увидеть свет.

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