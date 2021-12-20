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20 дек 2021

Audi SQ5 приехал в Россию

Audi SQ5 приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi объявила начало приёма заказов на спортивную модификацию кросс-купе Audi SQ5 Sportback

От обычного кроссовера SQ5 отличается новым обвесом и 20-дюймовыми колесными дисками.  Любопытно, что в базовую комплектацию входит и светодиодная оптика, и спортивные кресла, и трехзонный климат-контроль, и современная акустическая система с десятью динамиками (если мы будем говорить об опциях).

Разумеется, самое главное скрывается здесь под капотом. Речь идет о моторе V6 с турбонаддувом, который развивает 354 лошадиные силы. Динамические характеристики достойные – разгон до сотни занимает меньше пяти секунд, а максимальная скорость ограничена принудительно на отметке в 250 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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