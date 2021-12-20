Audi SQ5 приехал в Россию

Компания Audi объявила начало приёма заказов на спортивную модификацию кросс-купе Audi SQ5 Sportback

От обычного кроссовера SQ5 отличается новым обвесом и 20-дюймовыми колесными дисками. Любопытно, что в базовую комплектацию входит и светодиодная оптика, и спортивные кресла, и трехзонный климат-контроль, и современная акустическая система с десятью динамиками (если мы будем говорить об опциях).

Разумеется, самое главное скрывается здесь под капотом. Речь идет о моторе V6 с турбонаддувом, который развивает 354 лошадиные силы. Динамические характеристики достойные – разгон до сотни занимает меньше пяти секунд, а максимальная скорость ограничена принудительно на отметке в 250 километров в час.