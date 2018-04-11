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11 апр 2018

Audi приостановила продажи SQ5 в Европе

Audi приостановила продажи SQ5 в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Все больше автопроизводителей вынуждены приостанавливать продажи своих моделей для модернизации двигателей из-за их несоответствия новым требованиям по экономичности и экологичности.

В сентябре этого года тесты на экономичность будут проводиться по новому циклу WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). В отличие от прежнего NEDC, который многие называли «симулятором пенсионера за рулем», он более приближен к реальным условиям эксплуатации автомобилей.

Из-за опасений того, что «подогретый» кроссовер SQ5 не впишется в грядущие нормы, Audi приостановила прием заказов на него на европейском рынке. В самой компании говорят, что на складах достаточно автомобилей, а время ей нужно для модернизации двигателя и организации производства модернизированной версии на заводе в Мексике. К тому же, говорят в Audi, производственный план по данной версии на этот год для Европы полностью выполнен.

Ранее BMW приостановила продажи спортседана M50 для модернизации двигателя и досрочно прекратила производство М3. Кроме того, компания откажется от двигателей V12 на седанах 7-й серии. В Mercedes-AMG также объявили о скором завершении производства автомобилей с 12-цилиндровыми двигателями из-за вступления в силу WLTP.

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При написании новости использовалась информация:
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