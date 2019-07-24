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24 июл 2019

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi презентовала Q3 Sportback, который получил не только покатую крышу с увеличенным углом наклона заднего стекла и стоек, но и широкий набор стандартного оборудования.

Начнем с внешности и здесь не стоит ждать никаких откровений, да автомобиль получил купеобразный силуэт, но весь облик практически идентичен обычному кроссоверу Q3 за исключением того, что на модели Sportback появилась новя решетка радиатора с рисунком ввиде сот. Даже по габаритам Sportback сравним со стандартным Q3: в длину автомобиль достигает 4500 миллиметров, а ширина равна 1840 миллиметрам. 

Не изменилась и гамма двигателей. Сначала на рынок выйдут модификации с двухлитровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил и 230-сильной бензиновой «турбочетверкой» того же объема. Следом в продажу поступят версии с бензиновыми агрегатами объемом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 сил соответственно, а также вариант со 190-сильным атмосферным двигателем. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая либо роботизированная S tronic. Audi Q3 Sportback можно будет купить как с передним, так и с полным приводом с многодисковой муфтой подключения задней оси.

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