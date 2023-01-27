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27 янв 2023

Audi представила необычный концепт-трансформер

Audi представила необычный концепт-трансформер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi презентовала четвёртый по счёту концепт из «сферической» серии под названием Activesphere

На первый взгляд, перед нами обычное четырехдверное кросс-купе, но кузов здесь сконструирован так, что задний колпак здесь можно снять и получить полноценную грузовую платформу. В отсеке поместятся, к примеру, два электровелосипеда, а на крыше Activesphere есть встроенные держатели для лыж.

Что касается силовой установки, то здесь работают два электрических двигателя, которые в совокупности развивают более 400 лошадиных сил.  Емкость аккумулятора составляет 100 киловатт, что обеспечивает  600-километровый пробег на полном заряде. Машина оснащена и системой быстрой зарядки - от специального терминала восполнить энергию можно за 25 минут.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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