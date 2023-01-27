Audi представила необычный концепт-трансформер

Компания Audi презентовала четвёртый по счёту концепт из «сферической» серии под названием Activesphere

На первый взгляд, перед нами обычное четырехдверное кросс-купе, но кузов здесь сконструирован так, что задний колпак здесь можно снять и получить полноценную грузовую платформу. В отсеке поместятся, к примеру, два электровелосипеда, а на крыше Activesphere есть встроенные держатели для лыж.

Что касается силовой установки, то здесь работают два электрических двигателя, которые в совокупности развивают более 400 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составляет 100 киловатт, что обеспечивает 600-километровый пробег на полном заряде. Машина оснащена и системой быстрой зарядки - от специального терминала восполнить энергию можно за 25 минут.