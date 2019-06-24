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24 июн 2019

Audi представила спортивный купе-кроссовер SQ8

Audi представила спортивный купе-кроссовер SQ8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила заряженную версию купе-кроссовера Q8. Автомобиль оснащен дизельным V8 с двойным наддувом, а также адаптивной пневмоподвеской с регулируемой жесткостью

Изюминка всех заряженных автомобилей - двигатель.  Дизельный восьмицилиндровый мотор под капотом SQ8 имеет рабочий объем 4,0 л и оснащен двойным комбинированным наддувом. В нижнем диапазоне оборотов воздух в цилиндры нагнетает компрессор с электрическим приводом, а в верхнем подключается традиционная турбина. Отдача такого двигателя составляет 431 л.с. и 900 Н.м. крутящего момента. В паре с мотором работает восьмиступенчатый «автомат» ZF, а тяга на колеса распределяется при помощи фирменной системы полного привода quattro в пропорции 60:40. Разгон до 100 км/ч у SQ8 занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

Второй особенностью SQ8 является адаптивная пневмоподвеска с амортизаторами с регулируемой жесткостью. А в качестве опции на автомобиль можно заказать полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами, а также дополнительный спортивный пакет, который включает в себя активные стабилизаторы поперечной устойчивости и электронно-управляемый межколесный дифференциал.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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