Audi представила суперкар, разработанный в 1930-х годах

Компания Audi представила на Фестивале скорости в Гудвуде возрожденный суперкар Auto Union Type 52 Schnellsportwagen. Он был построен по чертежам 90-летней давности.

Type 52 должен был стать одним из самых первых гран-туризмо в истории автомобилестроения. Однако проект был закрыт в 1935 году, в связи с приближающейся войной в Европе. Марка Audi, как преемница Auto Union, решила возродить спорткар и поручила это задание фирме Crosthwaite & Gardner.

Основываясь на эскизах и чертежах 90-летней давности, мастерская воссоздала оригинальный облик автомобиля, но с рядом существенных доработок. К примеру, согласно задумке инженеров прошлого столетия, колесная база автомобиля должна была составлять 3000 мм., а его снаряженная масса - примерно 1300 кг. В итоге, между колесами расстояние сделали 3315 мм, а вес увеличили до 1450 кг. Сам кузов окрасили в серебристый цвет Cellulose Silver, отсылающий к довоенным “Серебряным стрелам”.

Особое внимание привлекает 3-местный салон с одним рядом сидений, хотя многие могли заметить, что у автомобиля четыре двери. Все верно, вместо привычного заднего ряда здесь место для хранения двух запасных колес.

Возрожденный Type 52 получил компрессорный мотор V16 объемом 6,0 л. от Auto Union Type С. Его мощность - 520 л.с. и 886 Нм крутящего момента. Отметим, что изначально автомобиль должен был получить агрегат от Type A - 4,4-литровый V16 на 200 л.с. и 436 Нм крутящего момента.