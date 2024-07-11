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11 июл 2024

Audi прекращает выпуск Q8 e-tron

Audi прекращает выпуск Q8 e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Семейство Q8 e-tron уходит в историю компании. Оно включало кроссоверы и кросс-купе с электрическими силовыми установками. Досрочное прекращение производства связано с низким спросом на модель.

Автомобиль просто не выдерживает конкуренции с другими электричками, особенно китайскими. Однако и сама марка в тот же момент предлагает новый Q6 e-tron, который выигрывает у “восьмерки” по запасу хода, что является предпочтительней для покупателя.

Тем более, компания рассказала, что на заводе в Брюсселе, где собирались кроссоверы уже достаточно давно, есть существенные трудности в цепочке производства. К тому же, предприятие находится недалеко от центра города, что является препятствием в реструктуризации, необходимой после завершения выпуска Q8 e-tron. Кроссоверы Q6 e-tron и SQ6 e-tron, в свою очередь, выпускаются на заводе в Ингольштадте. Отсюда возникает важный вопрос, придется ли компании закрыть завод в Брюсселе, если не будет найдена альтернативная модель.

При написании новости использовалась информация:
Carscoops

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