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22 дек 2016

Audi привезет в Детройт предвестника кросскупе Q8

Audi привезет в Детройт предвестника кросскупе Q8
Автор фото: велт.де

Немецкое издание «Welt» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что компания Audi планирует выставить на своем стенде в рамках Международного автосалона в Детройте прототип серийного кросскупе Q8.

Об этом журналистам рассказал главный дизайнер члена «большой тройки» немецких автопроизводителей Марк Лихте. По его словам, серийная версия детройтского концепта должна стать флагманской моделью в SUV-линейке Audi. На мировом рынке ближайшими конкурентами для него станут Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

К сожалению, никакой подробной информации о концептуальном Q8 Лихте раскрывать не стал, тем более, что все карты будут раскрыты уже через пару недель в Детройте. Однако уже сейчас известно, что при разработке интерьера этого автомобиля немецкие инженеры широко применяли сенсорные технологии. Ожидается, что в салоне концепт-кара останется всего две физические кнопки – все остальные элементы управления будут располагаться на тачпадах.

Кроме того, на тизере модели отчетливо виден логотип электрического семейства Audi – e-tron. Таким образом, с большой долей уверенности можно предположить, что под капотом автомобиля будет установлен полностью электрический силовой агрегат, а где-то под задним рядом кресел – модуль литий-ионных аккумуляторов.

Напомним, что руководство немецкого автопроизводителя дало «добро» на создание серийного Q8 еще два года назад. Так, в 2014 году появились первые сообщении о том, что новинка будет построена на платформе MLB-Evo, которая породнит ее с такими моделями, как Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Коммерсантъ, Мотор

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