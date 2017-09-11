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11 сен 2017

Audi привезет во Франкфурт предтечу следующей А6

Audi привезет во Франкфурт предтечу следующей А6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi анонсировала новый концепт, который через несколько часов рассекретит на автосалоне во Франкфурте. Пока в компании ограничились публикацией лишь одного тизера и скупой информации о машине.

В Audi говорят, что концепт относится к европейскому сегменту D-класса, но в нем у компании уже присутствует А4, так что есть все основания полагать, что речь идет о первом взгляде на А6 нового поколения. Хотя, по единственному изображению машина больше похожа на суперкар, нежели на бизнес-седан.

Концепт оснащен четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Мощность концепта не разглашается, но в Audi заявляют, что от одной зарядки концепт может проехать 800 километров.

Новый концепт будет оснащен системой автономного вождения высшего пятого уровня. То есть, электроника будет полностью осуществлять контроль над движением автомобиля, его маневрами и скоростью.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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