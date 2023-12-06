Audi Q6 E-Tron без камуфляжа вывели на тест

В интернете появились шпионские фотографии электрической версии кроссовера Audi Q6 под наименованием E-Tron. Экстерьер автомобиля все еще держится в секрете, поэтому некоторая пленка на кузове осталась. В любом случае, это не помешает создать полноценное впечатление о дизайне данной модели

Несколько месяцев назад компания Audi опубликовала официальные изображения Q6 E-Tron в фирменном камуфляже. Уже тогда стало ясно, что автомобиль станет фактически увеличенной версией Audi Q4 E-Tron. И все же, главной дизайнерской особенностью модели остается решетка радиатора. Пока компания не хочет раньше времени ее демонстрировать, поэтому на тесте большую часть просто обернули в белую пленку. Как и предполагалось, автомобиль будет представлен в двух версиях кузова: стандартной и Sportback. Последняя также была запечатлена во время тестов.

Салон рассекретили относительно недавно. На передней панели установлен единый цифровой блок, состоящий из двух экранов - 11,9-дюймовой «приборки» и 14,5-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Для переднего пассажира имеется отдельный экран “мультимедийки” диагональю 10,9 дюймов. Ожидается, что оснащение будет включать проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, атмосферную подсветку по всему периметру салона и самообучающегося голосового ассистента (предполагается, что он сможет самостоятельно распознавать водителя и автоматически изменять настройки в зависимости от предпочтения хозяев). Известно, что объем багажного отделения составит 526 л, а со сложенным задним рядом – 1529 л. Спереди также есть небольшое отделение на 64 л.

Q6 E-Tron базируется на новой платформе PPE (Premium Platform Electric). Стандартная комплектация Q6 оснащается электрической силовой установкой мощностью 375 л.с., а самая дорогая модификация SQ6 развивает 483 л.с. Обе версии получат аккумулятор на 100 кВт*ч, который обеспечит запас хода до 600 км. Заявленный разгон до “сотни” - 4,5 с.

