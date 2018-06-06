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6 июн 2018

Audi Q8: новый флагман

Audi Q8: новый флагман
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi официально представила своего нового флагмана: кроссовер Q8. Причем, местом презентации выбран Китай: именно здесь немцы видят самый большой рынок сбыта модели.

В принципе, о много мы знали по многочисленным шпионским фотографиям, но многие детали были неизвестны. Audi Q8 немного не дотягивает до 5 метро в длину (4990 мм), его ширина 2000 мм, высота 1710 мм. Размер колесной базы: ровно три метра. То есть, новинка получилась короче, шире и ниже соплатформенного Q7. Это логично: ведь у Q8 не будет третьего ряда сидений, а значит задний свес можно сделать короче.

Audi Q8 не привычный кроссовер или внедорожник: у него кузов хэтчбека, с ниспадающей к задней части крыши и широкими, наклоненными вперед задними стояками. В Audi говорят, что Q8 сохранил все фамильные внедорожные качества автомобилей с шильдиком quattro. Правда, доступные для него 23-дюймовые колеса все же заставляют сомневаться в том, что кто-то рискнет полезть в грязь на такой машине.

В базовой версии Audi Q8 оснащен подвеской с активными амортизаторами, а пневмоподвеска доступна за доплату. При этом от соплатформенников он позаимствовал полноуправляемое шасси, когда задние колеса могут отклоняться в противоположную от поворота сторону на низких скоростях и в ту же — на высоких.

Интерьер практически без изменений перекочевал с Q8 Concept: на центральной консоли два больших экрана, широченный центральный тоннель, виртуальная приборная панель, а скошенный руль, видимо, должен настраивать на спортивный лад.

А вот насколько спортивным будет Audi Q8 пока неизвестно. Немцы лишь сказали, что все силовые агрегаты будут «мягкими» гибридами, то есть, когда стартер-генератор и блок батарей маленькой емкостью лишь помогают основному двигателю. Первые при торможениях рекуперирует электроэнергию и подзаряжает батарею.

Молчат в Audi и по поводу цен, а также старта продаж кроссовера. Но мы можем предположить, что сначала он выйдет на рынок Китая, а лишь затем начнутся его глобальные продажи. И эта модель Audi должна появиться на нашем рынке одновременно с европейским.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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