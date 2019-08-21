Спортивный Audi Q8. Его засекли!

В распоряжении издания Carscoops, которое постоянно радует всех всяческим автомобильным свежаком оказались шпионские снимки спортивной RS-модификации кроссовера Q8, который сфотографировали практически без камуфляжа. Предполагается, что автомобиль дебютирует до конца 2019 года.

На снимках видно, что внешность новинки выполнят в характерном для линейки RS стиле. В частности, кроссовер получит большие воздухозаборники по краям радиаторной решетки со вставками красного цвета, увеличенные боковые «юбки», а также два широких патрубка выпускной системы.

Традиционно, главная «прелесть» будет находится внутри и здесь в ее роли выступает двигатель от Lamborghini Urus- V8 с двумя турбинами. При этом, как ожидается, отдачу мотора снизят с 650 до примерно 600 лошадиных сил.