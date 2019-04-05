Audi Q8 теперь прописан в Калининграде

В базе Росстандарта опубликовано одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Audi Q8, согласно которому немецкий кроссовер будут выпускать в Калининграде

В документе, изначально выданном на Audi Q7, теперь числится и Audi Q8 и в этом нет ничего странного, ведь технологически автомобили идентичны. Смежные модели различаются в основном дизайном кузова и оснащением.

Нетрудно догадаться, что старшие кроссоверы немецкой марки будут собирать на заводе «Автотор». Скорее всего, производство начнется уже текущей весной.

Для Audi Q8 в ОТТС прописаны две версии: 45 TDI с 249-сильным 3,0-литровым дизельным V6 и 55 TFSI с бензиновым турбомотором 3.0 V6 мощностью 340 л.с. Напомним ,что Audi Q8 был представлен летом 2018 года. Сейчас цены на автомобиль начинаются от 4 990 000 рублей за версию 45 TDI. Бензиновый кроссовер 55 TFSI стоит минимум 5 100 000 рублей.