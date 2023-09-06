Audi представила обновленные Q8 и SQ8

Компания Audi представила обновленные кроссоверы Q8 и SQ8. Продажи начнутся до конца сентября. Цена - 86 700 евро (9 095 000 рублей)

Ключевые изменения – в дизайне. Автомобили получили новую светодиодную оптику, иной дизайн решетки радиатора и колёсных дисков, а так же более современный салон. Разработчики отдельно подмечают возможность настроить систему автомобиля «под себя». Это касается не только подсветки и расположения водительского сидения, но и режимов управления самим автомобилем. В палитру цветов кузова добавили: красный Chili Red, синий Ascari Blue и золотой Sakhir Gold.

На европейском рынке новый Audi Q8 будет доступен в версиях 55 TFSI с 3-литровым бензиновым мотором и 44 TDI с дизельным агрегатом того же объема. Что касается SQ8, то автомобиль получит 8-цилиндровый бензиновый мотор объемом 4,0 л. В паре с ним будет работать 8-ступенчатый «автомат» Tiptonic. Привод - полный. Более подробные технические характеристики мы узнаем ближе к старту продаж.