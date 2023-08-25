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25 авг 2023

Представлен обновленный Audi Q8

Представлен обновленный Audi Q8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi опубликовала тизер обновленного кроссовера Audi Q8. Официальная премьера намечена на сентябрь

Напомним, что актуальное поколение Audi Q8 было представлено в 2018 году. В рестайлинге автомобиль получит слегка измененный дизайн. Пока можно отметить только задние фонари с иным светодидным рисунком, который растянулся по всей ширине кузова. Также ожидается, что автомобиль получит новую решетку радиатора и бампера.

Audi Q8 сконструирован на модульной платформе MLB, на которой также базируются Volkswagen Tuareg, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Вероятно моторная гамма не изменится. Автомобиль оснащается бензиновыми и дизельными агрегатами объемом 3,0 л. Мощность составит, в зависимости от версии, от 249 л.с. до 340 л.с. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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