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17 май 2018

Audi Q8: первое официальное изображение

Audi Q8: первое официальное изображение
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi начала готовить публику к премьере серийной версии кроссовера Q8. Немцы опубликовали первое официальное изображение и обещают раскрыть все подробности в серии видеороликов.

Судя по дизайнерскому скетчу серийный вариант Audi Q8 практически ничем не будет отличаться от прошлогоднего концепта Q8 Sport, который компания показывала на автосалоне в Женеве. Больше всего кроссовер напоминает хэтчбек с толстыми задними стойками и динамичным силуэтом.

Построенный на модульной платформе MLB Evo, кроссовер вышел несколько длиннее своего соплатформенника Q7. Его габаритные размеры составляют – 5,02 метра в длину (колесная база – 2,99 метра), 2,04 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. При этом, полезный объем багажного отделения составляет 630 литров.

Под капотом у предсерийной версии была силовая установка, в состав которой входили: турбированный 3-литровый V6 с отдачей 333 л.с. и электромотора мощностью 116 л.с., который питается от модуля литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 17,9 киловатт-часов. Суммарная мощность —  449 л.с.. В компании говорят Q8 с таким двигателем способен с места набрать первые 100 км/ч за 5,4 секунды, при 250 км/ч максимальной скорости.

Но серийная версия получит традиционные бензиновые и дизельные двигатели. Кроме того, в гамме появится «заряженный» вариант RS Q8 с бензиновым двигателем от Lamborghini Urus, мощность которого может превысить 650 л.с.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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