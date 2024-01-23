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23 янв 2024

Audi Q9 замечен на тестах

Audi Q9 замечен на тестах

В интернете появились шпионские снимки нового Audi Q9. Этот большой кроссовер будет одной из моделей Audi с традиционным ДВС

Пока внешность автомобиля скрывается под камуфляжем, но некоторые элементы дизайна заметить можно. Во-первых сразу бросается в глаза крупная фирменная решетка радиатора, состоящая из множества геометрических элементов. На переднем бампере есть широкий воздухозаборник. Передняя светодиодная оптика как минимум двухъярусная. Также бросаются в глаза крупные колесные арки. Задние фонари, можно предположить, оформлены более традиционном способом, по крайней мере, пока не видно, что они соединяются по всей ширине кузова. Более того, по слухам компания представит и вариант Sportback с урезанной задней частью.

Известно, что Audi Q9 выйдет на рынок не раньше следующего года. Он будет предложен с традиционным ДВС, но технические характеристики пока не раскрываются. По некоторым данным, автомобиль может получить 4,0-литровый V8 , который также устанавливается на спортивную версию SQ8. Вероятно, также будут предложены как и мягкогибридные, так и подключаемые гибридные силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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