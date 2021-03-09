Audi Q9 замечен в снегах

Немецкий концерн проводит испытания флагманского внедорожника на окраине Швеции. Анонса стоит ожидать в конце текущего года

К сожалению, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда об автомобиле нельзя сказать ничего конкретного. Внешность? Забудьте – прототипы скрыты камуфляжем, даже оптика заменена на некие обходные решения – все ради статуса секретности. В распоряжении СМИ есть только информация о размерах, да и та неофициальная. Впрочем, это лучше чем ничего. Итак, согласно неподтвержденным данным, длина нового флагмана будет превышать аналогичный параметр у модели Q7 на 15 сантиметров.

А что там с двигателями? Здесь все туманно, но ходят слухи о том, что в линейку силовых установок войдут подключаемые гибриды и обычные ДВС. Причем последние, например, будет представлять некий 4-литровый 600-сильный агрегат.