Компания Audi раскрыла новые подробности о своем первом в истории серийном электрическом кроссовере e-tron. Сейчас машина проходит испытания близ знаменитой горы Пайкс Пик, где проходит легендарная гонка.

Суммарная мощность силовой установки кроссовера составит 300 кВт или более 400 л.с. Впрочем, речь идет о пиковой мощности, а в нормальных условиях эксплуатации два асинхронных электромотора будут выдавать 360 л.с.

По словам представителей компании, это позволит Audi e-tron набирать первую «сотню» менее чем за шесть секунд. Запаса хода батарей по циклу WLTP, который приближен к реальным условиям эксплуатации, должно хватить на 400 километров.

Большое внимание в Audi уделяют системе рекуперации энергии. Например, при 33-километровом спуске с Пайкс Пик электромобиль накопил достаточно энергии, чтобы вновь преодолеть это расстояние.

Премьера Audi e-tron состоится в середине сентября на специальном мероприятии в США.

Одной из особенностей автомобиля являются камеры, которые немцы использовали вместо зеркал заднего вида. На серийной версии такое решение будет доступно только в странах, где разрешено заменять зеркала камерами. Пока из всех крупных автомобильных рынков на это пошли только в Японии, где камеры вместо зеркал можно будет устанавливать со следующего года.

