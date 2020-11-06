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6 ноя 2020

Audi раскрыла подробности будущего RS E-Tron GT

Audi раскрыла подробности будущего RS E-Tron GT
Автор фото: фирма-производитель

Концерн опубликовал фотографии модели, позволяющие разглядеть дизайн будущей новинки со всех сторон, а также рассекретил некоторые технические подробности

На снимках можно отметить визуальное сходство седана с Porsche Taycan. По слухам, именно с четырехдверным купе, первый электрокар RS серии будет объединять модульная платформа PPE.

RS E-Tron GT получит два электромотора и аккумуляторную батарею емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки составит 684 лошадиные силы (830 Нм). До «сотни» полноприводный электромобиль будет разгоняться за 3,5 секунды. Запас хода на одном заряде батареи составит около 400 километров. Кроме того, седан оснастят трехкамерными пневморессорами с несколькими режимами, которые смогут влиять на дорожный просвет, а также углеродно-керамическими тормозными дисками.

Чтобы справиться с высокой производительностью модели, электрокар оборудуют сложной технологией управления температурой. Двухконтурная система охлаждения позволит контролировать температуру аккумулятора, а также обслуживать электромоторы и силовую электронику.

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