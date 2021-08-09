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9 авг 2021

Audi Skysphere: подробности

Audi Skysphere: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Audi продолжает подогревать интерес к концепту Skysphere («Небесная сфера») – первенцу из тройки электрокаров, на примере которых дизайнеры будут демонстрировать свои последние наработки. Иначе говоря, эти машины будут на пике стиля!

Свежие тизеры раскрывают нам экстерьер модели, точнее сказать, отдельные его элементы. На снимках можно заметить сложный дизайн колесных дисков, необычные цифровые панели на кузове, которые служат областью отображения стоп-сигналов и зауженные кристаллические фары.

Несколькими месяцами ранее сотрудники Audi рассказывали, что при разработке «Небесной сферы» они черпали вдохновение у ретро-кабриолетов Horch. Правда, пока сложно определить, где именно это вдохновение было применено.

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