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9 фев 2022

Audi снимает с производства модели Q2 и A1

Audi снимает с производства модели Q2 и A1

Немецкая компания уберет с конвейера маленький хэтчбек A1 и откажется от разработки преемника компактного кроссовера Q2. Что стало причиной реорганизации производственных планов?

Официальная позиция такова – данные модели не отвечают премиальному имиджу марки. «Мы приняли решение убрать с конвейера модель A1, а также отказаться от разработки преемника Q2. Audi — премиальный бренд, поэтому мы должны пересмотреть нашу линейку таким образом, чтобы сократить количество «младших» моделей и сконцентрироваться на выпуске более габаритных и престижных машин» - цитирует издание Handelsblatt заявление главы Audi, Маркуса Дюсмана.

Инсайдеры же полагают, что руководство марки не удовлетворено спросом на данные модели. Впрочем, нежелание клиентов покупать данные модели объяснимо – по цене они вплотную приближаются к старшим моделям – A3 и Q3, так что предпочтение отдается именно им.  Напомним, что Audi Q2 был представлен в 2016 году.  Кроссовер построили на платформе MQB, так что в техническом аспекте модель является родственником большинства машин концерна Volkswagen. В данный момент кроссовер предлагают с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. Кроме того, у кроссовера есть спортивная модификация SQ2, оснащенная 300-сильной 2,0-литровой «турбочетверкой».

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