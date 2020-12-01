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1 дек 2020

Audi собирается серьезно заняться гонками

Audi собирается серьезно заняться гонками

Немецкая марка раскрыла планы по участию в топовых гоночных соревнованиях ближайшего будущего.  В некоторых сериях компания хочет увеличить свое присутствие, а от некоторых отказаться

Так компания уходит из DTM и из электрической Формулы-Е, что выглядит несколько странным решением. Так как в первом чемпионате компания принимает участие аж с 2000 года, а в электрических гонках – с 2014 года (прям с момента запуска серии). Команда завоевала 12 побед и 43 подиума, а в 2018-м оказалась первой по итогам сезона.

Зато Audi идет в Дакар. По всей вероятности, в компании хотят вспомнить былое, а именно 1987 год, когда раллийную славу Audi обеспечил легендарный Вальтер Рёрль, выиграв заезд на Пайкс-Пик. Между тем в ралли Audi хочет закрепиться на очень высоком уровне. В компании уже заявили о разработке некоего болида с гибридной силовой установкой. Также в Audi собираются покорить Ле-Ман.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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