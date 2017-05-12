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12 май 2017

Audi создаст конкурента Tesla Model 3

Audi создаст конкурента Tesla Model 3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi намерена в довольно высоком темпе выводить на рынок электромобили. В следующем году появится электрический кроссовер Q6 e-tron с двумя электромоторами, суммарная мощность которых составит около 500 л.с., а затем появятся и новые модели

В частности, речь идет о небольшом седане, своими размерами лишь немного превосходящем седан  А3. он также получит два электромотора, но их мощность будет значительно ниже, чем у кроссовера. Блок батарей должен позволить электроседану проехать на одной зарядке до 500 километров.

Новая модель станет прямым конкурентом Tesla Model 3, которая грозится перевернуть все представления об электромобилях в силу своей доступности и технологичности. В Audi же попытаются своим электроседаном «отбить» у Tesla тех покупателей, которые устанут ждать предзаказанную Tesla. Напомним, что Tesla собрала более 400 тысяч заявок на Model 3, но ее производство стартует только в июле этого года и до конца года компания будет делать не более пяти тысяч электромобилей в год.

Электрический седан Audi появится в конце 2019 года. Он будет построен на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen AG разработал специально для электромобилей. Основным рынком сбыта электрического седана должна стать Северная Америка.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ

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