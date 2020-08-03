Audi Sport не оставит выбора покупателям будущих RS-моделей

В то время как Volkswagen, Skoda и SEAT стараются максимально диверсифицировать свои товарные линейки, предлагая бензиновые, дизельные и гибридные версии одних и тех же «заряженных» моделей, премиальная марка немецкого концерна выбрала иную стратегию – ультимативную

Формулируется она предельно просто: один спорткар – одна силовая установка, без альтернатив. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на директора подразделения Audi Sport по продажам и маркетингу. У Audi уже имеются 600-сильные универсал RS 6 Avant и кросс-купе RS Q8 с 48-вольтовыми стартер-генераторами, но умеренными гибридами дело не ограничится В Audi говорят, что не видят смысла усложнять выбор покупателю, делая несколько вариантов одного и того же спорткара: разнообразие должна обеспечить широта самой модельной линейки, то есть какие-то машины будут только гибридными, какие-то – строго электрическими.

В частности, до 2023 года в продажу должны поступить плагин-гибридный RS 4 Avant и e-tron GT RS. Последний будет представлять собой «горячую» версию купеобразного спортседана, построенного на основе Porsche Taycan. При этом базовый e-tron GT должен дебютировать уже в нынешнем году.