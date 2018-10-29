Audi теряет покупателей на рынке РФ

Эксперты авторынка отмечают продолжающийся спад в продажах машин бренда Ауди на российском рынке

Несмотря на довольно большие усилия дилеров, большинство моделей бренда в текущем году стали продаваться хуже.

Так общее число сентябрьских продаж Audi в России составило 1119 штук. Это меньше прошлогоднего количества на 11%. Всего с начала года в сравнении с прошлогодними результатами такого же периода дилеры Ауди потеряли в РФ 6,5% покупателей.

Спад продаж по моделям распределился не равномерно. В основном потери коснулись верхних и средних ценовых сегментов. А модель Q3 стала исключением из общей тенденции - её продажи значительно увеличились. В сентябре дилеры продали 163 машины марки Q3, что на 23% выше прежних достижений.

У владельцев бренда и руководства компании есть повод для беспокойства. Ауди на сегодняшний день показывает наибольший спад продаж на рынке РФ среди лидеров автопрома. У конкурентов группы VW и партнёров по концерну дела идут значительно лучше.