Автомобильный портал Motorpage
18 май 2018

Audi в 2025 году хочет продать 800 тыс. гибридов и электромобилей

Audi в 2025 году хочет продать 800 тыс. гибридов и электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi рассказала о своей стратегии развития до 2025 года. В Ингольдштадте намерены сосредоточиться на гибридах и электромобилях. В 2025 году Audi планирует продать 800 тысяч таких транспортных средств.

До 2025 года будут представлены более 20 моделей электромобилей. В 2019 году компания выпустит вторую полностью электрическую модель Audi e-tron Sportback, вслед за которой в 2020 году будет представлен Audi e-tron GT, разработанный подразделением Audi Sport. В 2020 году Audi также предложит покупателям электромобиль в сегменте «премиум-компакт».

Помимо модульной системы Modular Electric Toolkit, разработанной Volkswagen для сегмента компактных моделей, Audi и Porsche совместно разрабатывают премиальную архитектуру для электромобилей среднего, полноразмерного класса и класса люкс. Такие проекты существенно снижают затраты на разработку.

К моменту выхода e-tron на европейский рынок водители смогут воспользоваться всеми преимуществами сети сверхбыстрых зарядных станций. Audi вносит значительный вклад в развитие этой инфраструктуры, принимая участие в совместном проекте Ionity. Audi e-tron станет первым серийным автомобилем, который можно подзаряжать на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Так, электрический кроссовер будет готов к поездке на дальние расстояния менее чем за 30 минут. При этом заряда его литийионной батареи достаточно для того, чтобы без труда преодолеть более 400 км (в цикле WLTP).

Вместе с выходом серийной версии прототипа e-tron клиентам Audi впервые будет предоставлена возможность дооснастить автомобиль уже после покупки, например, информационно-развлекательными системами или вспомогательными системами для водителя. Постепенно пассажирам будут предоставляться новые сервисы и цифровой контент. С новой бизнес-моделью компания Audi к 2025 году намерена получить операционную прибыль в размере 1 млрд евро.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Audi

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q8

Audi Q8: первое официальное изображение

17 мая 2018
Audi

Audi отказалась от участия в Детройтском автосалоне

11 мая 2018
Audi RS Q8

Audi начала тесты RS Q8

10 мая 2018
Audi RS4 Avant

Audi привезла в Россию спортуниверсал RS4 Avant

04 мая 2018

В Audi запатентовали необычную складную крышу для кроссовера

03 мая 2018
Audi Q5L

Audi Q5 получил удлиненную версию

26 апреля 2018

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 3 5