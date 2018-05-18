Компания Audi рассказала о своей стратегии развития до 2025 года. В Ингольдштадте намерены сосредоточиться на гибридах и электромобилях. В 2025 году Audi планирует продать 800 тысяч таких транспортных средств.

До 2025 года будут представлены более 20 моделей электромобилей. В 2019 году компания выпустит вторую полностью электрическую модель Audi e-tron Sportback, вслед за которой в 2020 году будет представлен Audi e-tron GT, разработанный подразделением Audi Sport. В 2020 году Audi также предложит покупателям электромобиль в сегменте «премиум-компакт».

Помимо модульной системы Modular Electric Toolkit, разработанной Volkswagen для сегмента компактных моделей, Audi и Porsche совместно разрабатывают премиальную архитектуру для электромобилей среднего, полноразмерного класса и класса люкс. Такие проекты существенно снижают затраты на разработку.

К моменту выхода e-tron на европейский рынок водители смогут воспользоваться всеми преимуществами сети сверхбыстрых зарядных станций. Audi вносит значительный вклад в развитие этой инфраструктуры, принимая участие в совместном проекте Ionity. Audi e-tron станет первым серийным автомобилем, который можно подзаряжать на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Так, электрический кроссовер будет готов к поездке на дальние расстояния менее чем за 30 минут. При этом заряда его литийионной батареи достаточно для того, чтобы без труда преодолеть более 400 км (в цикле WLTP).

Вместе с выходом серийной версии прототипа e-tron клиентам Audi впервые будет предоставлена возможность дооснастить автомобиль уже после покупки, например, информационно-развлекательными системами или вспомогательными системами для водителя. Постепенно пассажирам будут предоставляться новые сервисы и цифровой контент. С новой бизнес-моделью компания Audi к 2025 году намерена получить операционную прибыль в размере 1 млрд евро.

