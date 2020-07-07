Audi ведет разработку электрического конкурента Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ

Audi ведет разработку нового флагманского электромобиля в кузове седан или же лифтбек. Об этом со ссылкой на свои источники в компании пишет британское издание Autocar

Проектом занимается созданная Audi новая рабочая группа под названием Artemis, т.е. Артемида (в честь греческой богини плодородия, покровительницы всего живого на Земле). Перед группой стоит задача вернуть марке звание пионера в области инноваций и новых технологий, поскольку Audi не собирается отдавать пальму первенства в этом отношении Tesla, Lucid, Rivian, а также китайским конкурентам.

По своим габаритам новая модель, которая пока носит заводской индекс E6 и в серийном виде получит название A9 E-Tron, приблизится к четырехдверному купе A7 Sportback, но свободного пространства в салоне у нее будет даже больше — как у нынешнего флагманского седана A8.

Что касается внешности A9 E-Tron, то она будет унаследована у концепт-кара Aicon, премьера которого состоялась в 2017 году на автомобильной выставке во Франкфурте. Этот 4-местный шоу-кар с дизайном в виде капсулы запомнился полным отсутствием органов управления в салоне и был оснащен автопилотом пятого уровня.Точной информации о платформе, на которой будет базироваться A9 E-Tron, пока нет. Известно, что специалисты Audi будут тесно сотрудничать с коллегами из Porsche по созданию новой «тележки» для флагмана, причем ранее они уже объединяли усилия, когда работали над модульной платформой J1.