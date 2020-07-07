Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2020

Audi ведет разработку электрического конкурента Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ

Audi ведет разработку электрического конкурента Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ

Audi ведет разработку нового флагманского электромобиля в кузове седан или же лифтбек. Об этом со ссылкой на свои источники в компании пишет британское издание Autocar

Проектом занимается созданная Audi новая рабочая группа под названием Artemis, т.е. Артемида (в честь греческой богини плодородия, покровительницы всего живого на Земле). Перед группой стоит задача вернуть марке звание пионера в области инноваций и новых технологий, поскольку Audi не собирается отдавать пальму первенства в этом отношении Tesla, Lucid, Rivian, а также китайским конкурентам.

По своим габаритам новая модель, которая пока носит заводской индекс E6 и в серийном виде получит название A9 E-Tron, приблизится к четырехдверному купе A7 Sportback, но свободного пространства в салоне у нее будет даже больше — как у нынешнего флагманского седана A8.

Что касается внешности A9 E-Tron, то она будет унаследована у концепт-кара Aicon, премьера которого состоялась в 2017 году на автомобильной выставке во Франкфурте. Этот 4-местный шоу-кар с дизайном в виде капсулы запомнился полным отсутствием органов управления в салоне и был оснащен автопилотом пятого уровня.Точной информации о платформе, на которой будет базироваться A9 E-Tron, пока нет. Известно, что специалисты Audi будут тесно сотрудничать с коллегами из Porsche по созданию новой «тележки» для флагмана, причем ранее они уже объединяли усилия, когда работали над модульной платформой J1. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q5 2021

Кроссоверу Audi Q5 осовременили дизайн и техническую начинку

30 июня 2020
Audi A3 Sedan 2017 вид спереди

Audi отправит в ремонт A3 и A6 в России

30 июня 2020
Audi Q7 2020

В России отзывают модели Audi. Ровно три

25 июня 2020
Audi RS Q8 от Lumma

Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus

22 июня 2020
ABT Sportsline \ Audi S8

Audi S8 превратили в супер-седан

15 июня 2020
Audi S7 Sportback 2020

Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России с новым мотором

27 мая 2020

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 есть ли у возмужавшего hyundai solaris шансы завоевать сердце таксиста? Тест драйв
06 июля 2020

Hyundai Solaris
"Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 импульсы крутильных колебаний
Тест драйв
03 июля 2020

Chery Tiggo 8
"Импульсы крутильных колебаний"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 «мы слышим ваши голоса»
Тест драйв
01 июля 2020

Renault Kaptur
"«Мы слышим ваши голоса»"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 5 8