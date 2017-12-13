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13 дек 2017

Audi выпустит спортивные гибриды и электромобили

Audi выпустит спортивные гибриды и электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Отделение Audi Sport, курирующее выпуск «заряженных» модификаций и спортивных моделей автомобилей с четырьмя кольцами на радиаторной решетке, подтвердило, что в его гамме появятся гибриды и электромобили.

На сегодня единственным спортивным электромобилем у Audi является купе R8 e-tron, выпуск которого прекращен из-за низкого спроса. Однако в 2020 году спортивное отделение обещает представить новые экологичные и, одновременно, драйверские модели.

Как заявил глава Audi Sport Стефан Винкельман компания также сосредоточится на создании различных версий спортивных электрифицированных кроссоверов. Однако и отказываться от своих традиционных моделей, которые носят шильдики «RS» в отделении не намерены. Винкельман говорит о том, что отделение продолжит работу по совершенствованию силовых агрегатов с наддувом и не собирается отказываться от них.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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