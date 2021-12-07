Глава Audi бойкотирует добычу ископаемого топлива

Во время конференции, посвященной изменениям климата, которую организовали немецкие СМИ, глава марки Audi, Маркус Дюсман, выступил с резкими экологическими заявлениями.

«Изменение климата вызвано ископаемым топливом, которое мы добываем из земли. Это должно прекратиться. Нам нужно общество, свободное от ископаемых» - приводят слова топ-менеджера наши коллеги из Motor. То есть все энергетические ресурсы вроде угля, нефти и.т.д, должно покоиться в недрах земли. Само же электричество необходимо добывать иными способами, правда, Дюсман не привел никакой конкретики.

Разумеется, его позиция больше ориентирована на сферу автомобильной промышленности, чем на некую глобальную область, и здесь все сводится к электрификации бренда Audi. Уже официально объявлено, что с 2026 года все новые модели марки будут исключительно электрическими. Конечно же, «чистые» электрокары составят не весь автопарк марки, и пока в Audi сконцентрируются на гибридах, которые, по словам Дюсманна, «устранят разрыв» между автомобилями с ДВС и электрокарами.