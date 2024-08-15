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15 авг 2024

Huawei снабдит автомобили Audi своим автопилотом

Huawei снабдит автомобили Audi своим автопилотом
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что модели Audi в Китае получат систему автопилота от Huawei. Первенцем должен стать новый A5, китайскую версию которого должны показать этой осенью

Позже системы ADAS также достануся новым электрокарам Audi, которые сейчас разрабатываются с китайскими партнерами. Данный шаг необходим компании для повышения привлекательности бренда в Поднебесной. К тому же, помимо Huawei, Audi подписало соглашения с китайским производителем батарей CALT. Выпускать китайское семейство A5 будут на совместных предприятиях FAW и SAIC. Продажи A5 в Китае намечены на 2025 год. 

Напомним, что глобальная модель A5, которую показали недавно, приходит на смену семейству A4. В основе конструкции лежит новая платформа PPC и автомобиль будет комплектоваться бензиновыми и дизельными агрегатами.

При написании новости использовалась информация:
arenaev

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