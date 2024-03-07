Известна даты премьеры электрического Audi Q6 e-tron

Компания Audi опубликовала тизер нового электрического кроссовера Q6 e-tron. Премьера должна состояться 28 марта

Audi Q6 e-tron сконструирован на платформе PPE, что и Porsche Macan. Электромобиль получил аккумулятор емкостью 100 кВт*ч с запасом хода в 600 км (по циклу WLPT). Отмечается, что с 10% до 80% можно будет “заправиться” за 30 минут. О мощности силовой установки пока не известно, но предполагается, что Q6 e-tron будет оборудован двумя электродвигателями. Привод - полный.

На самом деле дизайн автомобиля был рассекречен на шпионских фотографиях во время тестов в прошлом году. Вероятнее всего, главной внешней особенностью станет новая решетка радиатора. По крайней мере, это единственный элемент, который тщательно скрывался под камуфляжем. Версий кузова будет две: стандартная и Sportback. Некоторая информация есть и об интерьере автомобиля. На передней панели установлен единый цифровой блок, состоящий из двух экранов - 11,9-дюймовой «приборки» и 14,5-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Передний пассажир также получил отдельный 10,9-дюймовый экран “мультимедийки”. Ожидается, что оснащение будет включать проекционный дисплей, подсветку салона и голосовой ассистент с функцией распознавания водителя.