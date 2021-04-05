Названа дата премьеры Audi Q4 E-Tron

14 апреля – именно в этот день нам покажут компактный электрический кроссовер Q4 E-Tron и его купеобразную версию с приставкой «Sportback»

Что на данный момент известно об автомобилях. Во-первых, платформа – здесь используется стандартная фольксвагеновская тележка MEB, которая предназначена специально для строительства электромобилей. Таким образом, можно сказать, что новинка от Audi побратима, например, с Volkswagen ID.3. Что касается габаритов, то колесная база здесь 2760 миллиметров, данная величина сравнима со среднеразмерным кроссовером Q5.

Силовые установки также известны – их будет несколько, а старшая будет развивать более трехсот лошадиных сил. Что касается запаса хода, то он составит около пятисот километров. Правда, этот показатель касается средней версии кроссовера. Помимо нее у автомобиля будет базовая и старшая версии. Запас хода у последней составит пятьсот километров.