Новые автомобили Audi станут крайне умными

Новый единый управляющий модуль, который одновременно будет контролировать все основные узлы и агрегаты автомобиля, получится в 10 раз мощнее нынешних систем

Будущие автомобили компании Audi оснастят суперкомпьютером, который сможет одновременно контролировать все основные узлы и агрегаты автомобиля. Система под названием Integrated Vehicle Dynamics Computer будет отвечать за совместную оптимальную работу силовой установки, компонентов шасси, электронных «помощников» и систем безопасности.

Немцы отметили, что новый суперкомпьютер получится приблизительно в 10 раз мощнее по сравнению с нынешними управляющими модулями и сможет контролировать до 90% различных систем автомобиля. В электрокарах, например, суперкомпьютер будет управлять наиболее важными системами, включая функцию регенерации энергии при торможении, которая сможет увеличивать запас хода на 30%. В спортивной линейке RS Integrated Vehicle Dynamics Computer ответит, в том числе за действие активной системы подавления кренов и адаптивной подвески.