На автосалоне в Швейцарии компания Audi показала целых шесть новинок, самой яркой из которых, безусловно, стал концептуальный гибридный кроссовер Audi Q8 sport concept

Прототип оснащен 3-литровым двигателем TFSI V6, впервые получившим компрессор с электроприводом, и обладает гибридной трансмиссией mild hybrid. Суммарная мощность новинки 476 лошадиных сил, а крутящий момент составляет аж целых 700 Нм. Благодаря этому Audi Q8 sport concept разгоняется до «сотни» за 4,7 с., а максимальная скорость ограничена на отметке 275 километров в час. При этом, заявленный запас хода поражает воображение – более 1200 километров на одной заправке.

Вторая премьера – кроссовер Audi SQ5 показанный в Детройте, сейчас представлен и для европейских покупателей. Флагманская комплектация Q5 получила 3-литровый наддувный V6, развивающий 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, который доступен уже при 1370 оборотах в минуту. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и полным приводом quattro, в качестве опции к которому предлагают спортивный электронный дифференциал, распределяющий крутящий момент между задними колесами.

За доплату можно заказать и динамическое рулевое управление с изменяемым передаточным отношением, и систему выбора режимов работы двигателя, КПП и подвески Audi drive select. К слову амортизаторы с электрической регулировкой жесткостью SQ5 имеет уже в стандартной комплектации, а в качестве опции Audi предлагает пневмоподвеску с возможностью регулирования высоты дорожного просвета. Визуально новинка отличается от обычного Q5 обилием дополнительного оснащения, фирменных аксессуаров из линейки S, спортивными кожаными креслами, светодиодными фарами и 20-дюймовыми колесами.