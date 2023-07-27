Появились подробности о новом электрокроссовере Audi Q6 e-tron

Немецкая компания Audi опубликовала изображения нового электрического кроссовера Q6 e-tron, официальная презентация которого состоится до конца 2023 года

Несмотря на то, что автомобиль скрывается под камуфляжем, можно подметить многие экстерьерные особенности. Главное, что бросается в глаза - это вставка под решетку радиатора, состоящая из множества элементов в цвет кузова. Головная оптика получит 6 OLED-панелей по 60 сегментов на каждой стороне. Фары будут оснащены технологией “активной световой подписи”, которая может настраиваться как внутри автомобиля, так и через приложение Audi.

Audi Q6 e-tron сконструирован на платформе PPE производства Volkswagen. Автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВт*ч, выдерживающим напряжение в 800 вольт. Это позволит зарядить электромобиль от 10% до 80% примерно за 30 минут. Максимальный запас хода составит 600 км. Audi Q6 e-tron оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность стандартной версии -375 л.с., а топового исполнения - 483 л.с. В режиме Boost кратковременно увеличится мощность до 396 л.с. и 510 л.с. соответственно. Флагманское исполнение может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.