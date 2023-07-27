Автомобильный портал Motorpage
27 июл 2023

Появились подробности о новом электрокроссовере Audi Q6 e-tron

Появились подробности о новом электрокроссовере Audi Q6 e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания Audi опубликовала изображения нового электрического кроссовера Q6 e-tron, официальная презентация которого состоится до конца 2023 года

Несмотря на то, что автомобиль скрывается под камуфляжем, можно подметить многие экстерьерные особенности. Главное, что бросается в глаза - это вставка под решетку радиатора, состоящая из множества элементов в цвет кузова. Головная оптика получит 6 OLED-панелей по 60 сегментов на каждой стороне. Фары будут оснащены технологией “активной световой подписи”, которая может настраиваться как внутри автомобиля, так и через приложение Audi.

Audi Q6 e-tron сконструирован на платформе PPE производства Volkswagen. Автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВт*ч, выдерживающим напряжение в 800 вольт. Это позволит зарядить электромобиль от 10% до 80% примерно за 30 минут. Максимальный запас хода составит 600 км. Audi Q6 e-tron оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность стандартной версии -375 л.с., а топового исполнения - 483 л.с.  В режиме Boost кратковременно увеличится мощность до 396 л.с. и 510 л.с. соответственно. Флагманское исполнение может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi приобретет китайскую платформу для электромобилей

12 июля 2023
Гернот Дёлльнер

В Audi меняется руководство

30 июня 2023
ABT RS6 Legendary Edition

Представлен ABT RS6 Legendary Edition

05 мая 2023

Audi готовится выпустить бюджетный электрокар

17 марта 2023

Audi занялась выпуском электрических велосипедов

09 марта 2023
Audi A8 L Horch

В Россию готовы привезти уникальный «Хорьх»

01 февраля 2023

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 5 5