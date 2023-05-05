Представлен ABT RS6 Legendary Edition

Ателье ABT славится своими проектами, созданными на базе стандартных и заряженных моделей Audi. Перед вами еще одна новинка этой конторы

ABT RS6 Legendary Edition – это квинтэссенция всех технологий ABT. Разумеется, главные доработки скрываются под капотом- инженеры установили сюда новые турбокомпрессоры, интеркулер и блок управления двигателем. В результате мощность силовой установки достигает 760 лошадиных сил. На разгон до ста машина тратит 3,1 секунды против 3,6 у стандартного универсала.

Что касается внешних отличий, то машине занизили подвеску, а заодно установили боди-кит из углепластика. Салон RS 6 Legacy Edition отделан микрофиброй Dinamica, искусственной замшей и натуральной кожей.