Представлен Audi E-Tron Sportback

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера Audi E-Tron Sportback – купеобразного электрического кроссовера

Стоит отметить, что от исходника кроссовер отличается не только стремительным силуэтом, но и улучшенной аэродинамикой: коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,28 до 0,25, что благоприятно сказалось на увеличении пробега от одного заряда. Кроме того Audi E-Tron Sportback первым в мире обзавёлся матричными LED-фарами на микрозеркальном кристалле. Они умеют показывать анимацию на стенах и земле и подсвечивать полосу движения на шоссе. Также эти фары помогают ориентироваться в темноте ассистентам движения.

В движение базовый E-Tron Sportback приводит установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью 313 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Они питаются от аккумулятора емкостью 71 киловатт-часа. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 6,8 секунды. Заявленный запас хода электрокросса – 347 километров по циклу WLTP, что на десять километров больше чем у обычного кроссовера.