Представлена Audi RS Q8

Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе RS-версию модели Q8. Ещё до дебюта автомобиль сумел установить рекорд Нюрбургринга среди кроссоверов.
Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитровым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавливается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Любопытно, что соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, однако его максимальная скорость ниже, правда, лишь на один километр в час.
Двигатель RS Q8 работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения и отдаёт её при резких ускорениях. Что касается внешности, то кроссовер получил традиционные для RS-версий детали. К ним относятся агрессивный аэродинамический обвес с опциональными карбоновыми вставками, радиаторная решётка с крупной сеткой и два овальных патрубка выхлопной системы.