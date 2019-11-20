Представлена Audi RS Q8

Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе RS-версию модели Q8. Ещё до дебюта автомобиль сумел установить рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов.

Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавли­вается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 306 км/ч. Любопытно, что соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, однако его максимальная скорость ниже, правда, лишь на один километр в час.