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20 ноя 2019

Представлена Audi RS Q8

Представлена Audi RS Q8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе RS-версию модели Q8. Ещё до дебюта автомобиль сумел установить рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов.

Audi RS Q8 оснащён битурбированным четырёхлитро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Н·м). Такой же двигатель устанавли­вается на универсал RS6 и лифтбек RS7, и благодаря ему RS Q8 стал самым быстрым кроссовером марки. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 306 км/ч. Любопытно, что соплатформенный Lamborghini Urus с 650-сильным 4.0 V8 ускоряется до «сотни» за 3,6 секунды, однако его максимальная скорость ниже, правда, лишь на один километр в час.

Двигатель RS Q8 работает в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом» и 48-вольто­вым стартер-генератором, который рекуперирует энергию торможения и отдаёт её при резких ускорениях. Что касается внешности, то кроссовер получил традиционные для RS-версий детали. К ним относятся агрессивный аэродина­мический обвес с опциональными карбоновыми вставками, радиаторная решётка с крупной сеткой и два овальных патрубка выхлопной системы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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