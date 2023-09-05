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5 сен 2023

Рассекречен салон Audi Q6 e-tron

Рассекречен салон Audi Q6 e-tron

Компания Audi привезла на Мюнхенскую автомобильную выставку новый электрический кроссовер Audi Q6 e-tron. Экстерьер автомобиля пока скрывают под фирменным камуфляжем, но салон можно оценить во всех деталях

На передней панели устанавливается единый блок в форме перевернутой трапеции. Он состоит из двух экранов - 11,9-дюймовой «приборки» и 14,5-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы. Также для переднего пассажира имеется индивидуальная «мультимедийка» диагональю 10 дюймов. Отдельно следует упомянуть проекционный дисплей с функцией дополненной реальности с яркими навигационными указателями. На центральном тоннеле расположились блог селектора коробки передач и небольшой отсек для мелочовки. Кнопки на мультифункциональном рулевом колесе - сенсорные. Отделка салона выполнена с использованием ткани, качественной экокожи и пластика.

Известно, что объем багажного отделения составит 526 л, а со сложным задним рядом – 1529 л. Спереди также есть небольшое отделение на 64 л. Автомобиль будет сконструирован на новой платформе PPE (Premium Platform Electric). Она включает 800-вольтовую электрическую архитектуру, которая способна обеспечить самую быструю зарядку батареи.

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Колёса

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