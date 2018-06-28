О том, что у флагманского кроссовера Audi Q8 будет «заряженная» RS-версия было известно еще до премьеры главной новинки года из Ингольдштадта. Но теперь стали известны некоторые технические подробности.

Изначально предполагалось, что Audi RS Q8 получит такой же 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, что и Lamborghini Urus. Однако судя по последним данным инсайдеров, машина будет оснащена другой силовой установкой.

Ей с собратом по концерну поделится Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Да, да, самая крутая Audi будет гибридной. Мощность силовой установки, состоящей из двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электромотора равна 680 л.с.

Это автоматически сделает Audi RS Q8 самым мощным кроссовером в мире (в распоряжении Lamborghini Urus на 30 л.с. меньше). Мало того, кроссовер станет самой мощной серийной моделью Audi за всю ее историю. Даже у суперкара Audi R8 V10 Plus «всего» 610 л.с.

По сравнению с обычным Audi Q8, у RS-версии будет серьезно доработана подвеска, усилены тормоза и перенастроено рулевое управление. Ожидается, что машину представят либо в конце этого года, либо в начале следующего.

