Интеграция системы ЭРА-ГЛОНАСС в автомобили не у всех компаний прошла гладко. Проблемы обнаружились у проданных в России Audi сразу нескольких моделей.

Российское отделение компании объявило об отзыве более 11 тыс. Audi A4, A5, Q5 и Q7 проданных в прошлом и этом годах.

В Audi обнаружили, что на отзываемых автомобилях может возникнуть сбой в системе вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля.

На сервисных станциях на отзываемых автомобилях обновят программное обеспечение межсетевого интерфейса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.