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30 июн 2023

В Audi меняется руководство

В Audi меняется руководство
Автор фото: фирма-производитель

С 1 сентября руководить компанией Audi вместо Маркуса Дюсманна будет Гернот Дёлльнер. Судьба бывшего директора остается неизвестной

Гернот Дёлльнер имеет большой опыт работы в Volkswagen. Долгое время он был связан с Porsche, войдя в 1998 году в совет директоров данного бренда. Причем с начала нулевых годов он руководил разработкой концептуальных автомобилей, включая прототипов 918-го семейства. В 2021 году он отвечал за продуктовую стратегию всего концерна Volkswagen.

С чем связаны кадровые перестановки, Audi не уточняет. По инсайдерской информации, руководство концерна недовольно отставанием компании от графика выпуска новых моделей

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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