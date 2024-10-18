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18 окт 2024

В Audi окончательно решили закрыть завод в Брюсселе

В Audi окончательно решили закрыть завод в Брюсселе
Автор фото: фирма-производитель

Руководство компании Audi пришло к решению о закрытии завода в Брюсселе, где собираются кроссоверы Q8 e-tron. Как сообщают европейские СМИ, альтернатива применения предприятия не была найдена

Компания отклонила предложения от 26 потенциальных инвесторов с целью поддержки производства. Ни одна озвученная концепция по мнению руководства бренда не является жизнеспособной. К тому же, адаптировать завод под выпуск другой модели тоже не стали. Если завод все же закроют, то без работы останутся около 3 000 работников.

Считается, что альтернативой для завода может стать его продажа китайским концернам, который сейчас активно ищут площадки по производству своих автомобилей в Европе. Напомним, что в этом месяце Еврокомиссия повысила таможенные пошлины на китайские электрокары.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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