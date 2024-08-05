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5 авг 2024

В Audi отказались от плана по полной электрификации к 2033 году

В Audi отказались от плана по полной электрификации к 2033 году

Генеральный директор Audi Гернот Дёлнер в интервью Top Gear рассказал, что модельный ряд компании к 2033 году не будет полностью состоять из электрокаров, и в моторной гамме останутся версии с ДВС

Такое заявление произошло на фоне потенциальной возможности ЕС отложить план по запрету продаж “вредных” автомобилей к 2035 году. Как отметил Гернот Дёлнер, за электрификацией будущее, но компании придется оставаться “гибкой”, чтобы удовлетворить спрос клиентов. В первую очередь, речь идет об автомобилях с гибридными силовыми установками, от которых компания отказываться пока не намерена

Тенденции показывают, что и другие конкурирующие автомобильные компании в лице Volvo и Mercedes также не намерены оперативно переходить на рельсы полной электрификации к 2030-м годам. Амбициозные планы, которые были подкреплены не только “зеленой” модой, но и ужесточающимся законодательством, придется пересмотреть. Это не означает, что автопроизводители вернутся к усовершенствованию двигателей внутреннего сгорания. Скорее в ближайшей перспективе будут активно адаптироваться к конкретным рынкам, и предлагать те силовые установки, которые отвечают спросу.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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